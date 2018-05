17 Amerikaanse staten dagen milieuagentschap voor rechter wegens milieuregels auto's

Zeventien Amerikaanse staten dagen het federale milieuagentschap EPA (Environmental Protection Agency) voor de rechter. Dat doen ze nadat het EPA begin april besliste om beperkingen op uitstootnormen en regels over brandstofefficiëntie van voertuigen in de VS ongedaan te maken.