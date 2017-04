15 maanden voorwaardelijke celstraf voor Turkse lerares na oproep tot vrede

Achtendertig medebeklaagden, die de vrouw hun steun hadden toegezegd, werden vrijgesproken. Dat schreef de Turkse krant Cumhuriyet donderdag.

Delen Weten jullie wel wat er aan de hand is in het oosten van het land? Lerares Ayse Celik in het televisieprogramma

Ayse Celik, een leerkracht uit de Koerdische grootstad Diyarbakir, had in januari 2016 het populaire televisieprogramma 'Beyaz Show' opgebeld en aandacht gevraagd voor het conflict in het zuidoosten van Turkije, waarvoor in het Westen nauwelijks belangstelling zou bestaan. Het Turkse leger voerde toen een grootschalig offensief tegen de PKK. Gevechten en de avondklok waren toen dagelijkse kost.

De lerares zei in het programma onder andere: "Weten jullie wel wat er aan de hand is in het oosten van het land? Waarom wordt er op televisie over gezwegen? Blijf niet zwijgen! Laat de mensen niet sterven. Laat de kinderen niet sterven. Laat de moeders niet huilen", zei ze in het programma op de zender Kanaal D. Haar oproep tot vrede werd door het publiek op luid applaus onthaald.