142 doden en honderden gewonden na nieuwe aardbeving op Lombok

Bij een aardbeving op het eiland Indonesië zijn al 142 doden gevallen, naast honderden gewonden. De meeste slachtoffers vielen in het district Noord-Lombok - ver van de belangrijkste toeristische trekpleisters in het zuiden en westen van het eiland - waar 29 mensen stierven. Ook in Mataram, de grootste stad op het eiland, en in de districten Oost-Lombok, Centraal Lombok en Zuid-Lombok vielen er doden. Dat meldt de lokale overheid. De meeste doden vielen door vallende brokstukken.

Zo'n 900 toeristen, Indonesiërs en buitenlanders, worden geëvacueerd van de kleine Gili-eilanden voor de kust van het grotere Indonesische eiland Lombok. De hotels op de tropische eilandjes raakten beschadigd door de aardbeving. Veel toeristen vroegen zelf om te vertrekken naar Lombok om daar het vliegtuig te nemen. Op de eilandjes is een Indonesische toerist omgekomen en verschillende mensen liepen breuken op.

Het eiland werd vorig weekend al getroffen door een aardbeving. Die kostte het leven aan minstens 16 mensen. Er waren meer dan 160 gewonden en honderden woningen werden vernield.