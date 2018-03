14 EU-lidstaten zetten Russische diplomaten uit het land, VS wijzen 60 Russische 'spionnen' uit

De Verenigde Staten wijzen wegens een aan Rusland toegeschreven gifgasaanval op de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Engeland zestig Russische 'spionnen' uit, zo heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt.

Het gaat om 48 'gekende mensen van de inlichtingendiensten' en 12 anderen van de Russische missie bij de VN. Zij hebben zeven dagen om de VS te verlaten. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zal Moskou 'alle mogelijke maatregelen' nemen om ervoor te zorgen dat de Russische 'diplomaten' op tijd uit de VS zijn. 'De VS zijn bereid een betere relatie met Rusland (op te) bouwen, maar dat kan slechts indien de Russische regering van houding verandert', zo staat in het communiqué. Ook moet het Russisch consulaat in Seattle dicht. De Amerikaanse maatregel kadert in een gecoördineerde reactie van westerse landen op de vergiftiging.

14 EU-lidstaten zetten Russische diplomaten uit het land

Ook veertien lidstaten van de Europese Unie hebben maandag beslist om Russische diplomaten het land uit te zetten uit protest tegen de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal begin deze maand. Dat heeft Europees president Donald Tusk maandag aangekondigd.

Omstreeks 15 uur maakten verscheidene lidstaten hun beslissing gelijktijdig bekend. Zo zetten Frankrijk, Duitsland en Polen elk vier diplomaten het land uit. Tsjechië zet drie diplomaten aan de deur en Denemarken, Nederland en Italië elk twee. Tusk sloot niet uit dat de komende dagen en weken nog meer diplomaten naar Rusland worden teruggestuurd. Sinds de top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week onderschrijven alle lidstaten de these van de Britse regering dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag zat.

Meteen na de top werd de ambassadeur van de Europese Unie in Moskou al teruggeroepen voor overleg in Brussel. De leiders spraken toen ook af om verdere actie te coördineren. Het Kremlin liet maandag al verstaan dat Rusland zal reageren op de uitwijzingen van Russische diplomaten. 'Het wederkerigheidsprincipe zal steeds van toepassing zijn', zo verklaarde woordvoerder Dmitri Peskov maandagochtend al. Dat gebeurde ook al nadat de Britse regering in een eerste reactie op de gifaanval meer dan twintig Russen het land had uitgezet.