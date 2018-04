14 doden na bombardement op militaire basis in Syrië

De luchtaanval op een militaire basis van het Syrische regime in Homs, in het centrum van het land, heeft maandag aan minstens veertien Syrische militairen en hun medestanders het leven gekost. Dat zegt het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.