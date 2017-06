13 Amerikaanse staten blijven klimaatverdrag steunen

Op 1 juni kondigde de Amerikaanse president Trump in de rozentuin van het Witte Huis aan dat hij de VS zou terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. De aankondiging kon wereldwijd op scherpe kritiek rekenen, maar ook in eigen land groeit het verzet.

Meteen na de aankondiging lieten de staten California, New York en Washington weten dat ze door gingen met het verdrag, zonder Trump. Inmiddels is hun aantal gegroeid tot dertien staten, met onder meer Oregon, Puerto Rico, Minnesota en Hawaï. Samen zijn de dertien staten goed voor de derde grootste economie ter wereld, na China en de VS als geheel, maar voor Japan.

We are still in

Gisteren (maandag) kregen de gouverneurs bovendien steun van 1.219 burgemeesters, bedrijven, investeerders en universiteiten in de coalitie "We are still in". De leden van de coalitie blijven zweren bij het klimaatverdrag van Parijs en willen de federale overheid omzeilen.

Het klimaatverdrag is volgens de coalitie een "blauwdruk voor nieuwe werkgelegenheid, stabiliteit en welvaart in de wereld" en een snelle transitie is een opportuniteit voor de VS, eerder dan een last. "Door onze steun voor het akkoord te blijven uitspreken, verzekeren we de rest van de wereld dat het Amerikaanse leiderschap op het vlak van klimaat veel verder reikt dan de federale regering", stellen ze.

Bedrijven

Bij de ondertekenaars zijn 125 burgemeesters, 902 bedrijven en 183 hogescholen en universiteiten. De steden en staten vertegenwoordigen samen 120 miljoen Amerikanen en dragen samen 6.200 miljard bij aan de Amerikaanse economie. Het gaat onder meer om New York, Los Angeles, Boston en Houston. Bij de bedrijven in de coalitie zijn onder meer IT-bedrijven als Apple, eBay, Google, Intel en Microsoft, en multinationals als Danone, L'Oréal, Nike en Levi Strauss.

"De klimaatverandering is een ernstige bedreiging voor onze gezondheid, ons milieu en onze economie - een urgente uitdaging die om samenwerking vraagt als nooit tevoren", zegt Eric Garcetti, burgemeester van Los Angeles. "De president mag zich dan al terugtrekken uit het klimaatakkoord, maar LA zal blijven leiden om de doelstellingen van het akkoord te halen, en daarvoor samenwerken met meer dan 200 andere burgemeesters, bedrijfsleiders en ceo's in de VS."

Eenzelfde visie is te horen bij de bedrijven. "We blijven standvastig in ons engagement op het vlak van duurzaamheid, CO2-reductie en energiedoelstellingen, en blijven overtuigd van het uiteindelijke succes van het klimaatakkoord van Parijs", zegt Brad Smith van Microsoft.

Bron: IPS