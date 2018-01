11.11.11: 'Sluiting Belgisch bureau ontwikkelingssamenwerking is rampzalig voor Congolezen'

De Congolese regering wil Enabel, dat gevestigd is in de Belgische ambassade in Kinshasa, laten sluiten. In een nota van de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Léonard She Okitundu staat dat het agentschap 'geen reden meer heeft om in de Democratische Republiek Congo te blijven'.

Het Centraal-Afrikaanse land reageert daarmee op de Belgische beslissing om een deel van de bilaterale samenwerking met Congo stop te zetten en de vrijgekomen middelen in te zetten voor humanitaire hulp en ngo's.

'De verklaring van de Congolese minister lijkt erop te wijzen dat de Congolese regering de nog lopende bilaterale ontwikkelingsprogramma's wil stopzetten, wat rampzalig zou zijn voor de Congolese bevolking', zo reageert Bogdan Vanden Berghe, de directeur van 11.11.11. Hij benadrukt dat er nog altijd projecten via Enabel verlopen, die goed zijn voor in totaal 80 miljoen euro aan bilaterale samenwerkingsprogramma's. Die projecten komen rechtstreeks ten goede aan de bevolking in de gezondheidszorg, onderwijs en de landbouw, zo klinkt het.

De organisatie vindt dat de Belgische regering haar kritische houding ten aanzien van het regime in Kinshasa moet aanhouden en roept de Europese Unie op om België daarin te volgen. Tegelijk wordt er benadrukt dat België snel een oplossing moet vinden voor de lopende projecten van Enabel die de Congolese bevolking ten goede komen. 'Als belangrijke projecten in de gezondheidszorg of het onderwijs worden stopgezet, verliest iedereen. Dat kan niet de bedoeling zijn', besluit Vanden Berghe.