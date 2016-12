100.000 euro voor gouden tip die naar Anis Amri leidt

13:59

Meer info over nieuwe verdachte: 'Gevaarlijke jihadist'

Er geraakt steeds meer bekend over de verdachte van de aanslag. Hij is volgens verschillende Duitse media bekend als 'gevaarlijke jihadist'. Volgens WDR, de openbare omroep van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, werd de telefoon van Anis of Ahmed A. zelfs afgeluisterd. De Süddeutsche Zeitung zegt dan weer dat de mogelijke dader in augustus al eens werd opgepakt in Friedrichshafen. Hij had toen valse Italiaanse identiteitspapieren bij zich.

Volgens de Duitse media had de man verschillende verblijfplaatsen, in Berlijn, Dresden, Kleef en in een asielcentrum in Emmerik, ook in Noord-Rijnland-Westfalen. De man zou volgens WDR een link hebben met het jihadistische netwerk van Aboe Walaa, de 'nummer 1 van IS in Duitsland'. Die Iraakse prediker werd in november nog gearresteerd.

Het Bundeskriminalamt, het Duitse openbaar ministerie, maakte intussen bekend dat de site waar mensen tips over de aanslag konden achterlaten, dinsdagavond anderhalf uur onbereikbaar was door een hacking. Het is nog onduidelijk wie achter die cyberaanval zit.