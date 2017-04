10 jaar na verdwijning Maddie McCann: 'Alles aan doen om dochter te vinden'

Op drie mei 2007 verdween de toen driejarige Maddie uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en moeder zaten toen met Britse vrienden wat verderop te dineren. Ook de toen twee jaar oude tweeling van het echtpaar Gerry en Kate McCann sliep toen in het appartement.

De ouders zeiden tegen de BBC al het mogelijke te zullen doen opdat Maddie wordt gevonden. "Echte stappen voorwaarts" bij het Britse onderzoek hebben hen steeds opnieuw hoop gegeven, zei Kate McCann.

Scotland Yard zegt dat er "beslissende onderzoekspistes" zijn die tot een oplossing van het verdwijningsmysterie kunnen leiden.

Ondertussen is er een uitspraak in de zaak die de McCanns hebben aangespannen tegen de Portugese politie-inspecteur die tijdelijk het onderzoek naar Maddie leidde en die in een boek het stel ervan had beschuldigd de accidentele dood van het kind te hebben weggemoffeld. De ouders hebben die zaak verloren.

Nadat het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning na veertien maanden zonder gevolg was stopgezet, publiceerde topspeurder Gonçalo Amaral in 2008 een boek waarin hij stelde dat het ouderpaar het lijk van hun per ongeluk omgekomen kindje heeft laten verdwijnen. Daarop eisten de McCanns een schadevergoeding wegens laster. In april 2015 werd de politie-inspecteur veroordeeld tot het betalen van 600.000 euro.

Een jaar later sprak het Hof van Beroep Amaral echter vrij, waarop de McCanns bij het Portugese Hooggerechtshof aanklopten. Dit oordeelde dat de vroegere topspeurder geen misbruik had gemaakt van zijn recht op vrije meningsuiting. Zijn boek blijft binnen de toegelaten grenzen van een democratische en open samenleving, luidde het oordeel dat aansloot bij het verdict in beroep.

Het ouderpaar kan dus de detective niet vervolgen. Zij kunnen alleen nog naar het Europese Mensenrechtenhof. Tijdens het onderzoek naar de verdwijning is Amaral de laan uitgestuurd.