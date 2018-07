10 jaar na bestseller 'Gebakken lucht': Nick Davies neemt opnieuw journalistiek op de korrel

'Mensen die beweren dat journalisten gouden tijden beleven, hebben te lang in de bar gehangen', zegt Nick Davies als we hem bellen om te vragen hoe het gaat. Het is nu tien jaar nadat zijn bestseller, in het Nederlands verschenen als Gebakken lucht, verscheen. Met Davies zelf gaat het ondertussen uitstekend. De onderzoeksjournalist, die vooral in Engelse krant The Guardian publiceerde, is met pensioen en reist de wereld rond. Met de media, die hij nog steeds met bovengemiddelde aandacht volgt, gaat het daarentegen almaar slechter. In 2008 schreef hij al dat een commerciële logica ervoor zorgt dat journalisten niet langer genoeg tijd en middelen krijgen om verhalen te checken. Vandaag klinkt die analyse ook in Vlaanderen al te bekend.

...