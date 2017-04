10 doden bij explosie in metro Sint-Petersburg

In de metro van de Russische grootstad Sint-Petersburg hebben twee explosies plaatsgevonden: een in het station Sennaya Ploshchad de andere in de halte Tekhnologuitcheski Institout. Volgens officiële bronnen zou sprake zijn van tien doden en talrijke gewonden.

De Russische president Poetin zou vandaag in Sint-Petersburg aanwezig zijn om er een evenement bij te wonen.

Op sociale media circuleren intussen foto's van de verhakkelde deur van het metrostel. Daarop lijkt de explosie in het metrostel plaatsgevonden te hebben. Volgens verscheidene bronnen werd gebruik gemaakt van splinterbommen.