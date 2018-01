SP.A wil minimumpensioen van 1.500 euro per maand

Net als elders in Europa maken de socialisten in Vlaanderen moeilijke tijden door. Maar op de sp.a nieuwjaarsbijeenkomst in Bredene klonk voorzitter Crombez fier en strijdvaardig: "Het nieuw socialisme zullen jullie niet stoppen. Jullie zullen ons niet temmen", klonk het voor de meer dan 2.000 aanwezige militanten.

Dat "nieuw socialisme" van de sp.a wil "dat elk uur werk telt voor loon, sociale bescherming en pensioen". Ook mantelzorgers, die voor een ziek familielid zorgen, moeten daar volgens de socialisten pensioen voor verdienen.

"Vandaag is socialisme weer heel erg nodig", zei Crombez. "Voor zij die nu al op ons stemmen, voor zij die eventjes niet meer op ons stemmen, voor zij die nooit op ons zouden stemmen. Zelfs zij die zeggen dat alles onze schuld is hebben nood aan nieuw socialisme".

Dat niemand ons nog komt zeggen dat we geen verhaal hebben John Crombez

Inhoudelijke vernieuwing

Sp.a is al een tijdje aan vernieuwing bezig. Onlangs werd het logo vernieuwd en nu wordt de inhoudelijke vernieuwing in de steigers gezet. De "nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen" moeten duidelijk worden op een partijcongres op 17 maart. In de aanloop daarnaar werkt sp.a aan een toekomstbudget, dat moet aantonen dat de voorstellen van de partij haalbaar zijn en dat sociale bescherming wel degelijk betaalbaar is.

De komende dagen en weken wordt de toekomstbegroting op punt gezet. "We weten precies welke samenleving we willen bouwen. Daarom sluiten zich ook elke dag weer nieuwe mensen bij ons aan, vraag het maar aan Jinnih Beels", zei Crombez. "Dat niemand ons nog komt zeggen dat we geen verhaal hebben".