N-VA houdt komende weken communautaire studievoormiddagen

De oprichting van 'Objectief V' gebeurde in één adem met de vervanging van Vuye door Peter De Roover als fractieleider van N-VA in de Kamer. De opdracht was het institutionele binnen de N-VA opnieuw "operationaliseren", onder meer door de congresteksten rond het confederalisme in wetteksten te gieten en het communautaire discours te verdiepen.

Doel was een project dat "krachten binnen en buiten de partij" zou verzamelen om te discussiëren over de verdere stappen in de Vlaamse ontvoogding. Intussen zijn Vuye en Wouters uit de partij gestapt en is Objectief V overgenomen door ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractieleider Mathias Diependaele. De komende weekends organiseren zij drie studievoormiddagen met telkens twee sprekers.

De Leuvense professor Erik Buyst bijt op 10 juni de spits af met de voorstelling van zijn boek 'Het gestolde land' over het Belgisch sociaal-economisch beleid. Tweede spreker is Hans Bourlon van Studio 100, die komt spreken over "zijn ervaringen als ondernemer in een snel veranderende wereld". Zaterdag 17 juni zal directeur Edwin De Boeck van de N-VA-studiedienst België duiden als 'twee-landen-land' op socio-economisch vlak, waarna de Britse prof Ed Poole komt spreken over de regionale verschillen in het Verenigd Koninkrijk.

Nog een week later volgen dan de Duitse professor David Stadelmann over het confederale Zwitserland en N-VA-Kamerlid Jan Spooren over hoe de sociale zekerheid en het belastingstelsel er zouden moeten uitzien in een confederaal België. Oud-N-VA'er Hendrik Vuye is niet meteen onder de indruk van het initiatief, dat in zijn ogen ver af ligt van wat hij en Wouters ooit van plan waren. "De oorspronkelijke bedoeling waren wetenschappelijke studiedagen waar we thema per thema zouden onderzoeken wat de huidige situatie is en hoe dat er in een confederale toekomst zou moeten uitzien. Alles lag klaar voor onze eerste studiedag rond mobiliteit", zo reageert hij. "Met spreken over Zwitserland en Wales kom je geen stap vooruit."