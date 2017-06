Kamiel Vermeylen Redacteur Knack.be analyse

Keldert Magnette alsnog het CETA-akkoord?

Onder impuls van het Waalse Gewest zal Belgische overheid nog voor het begin van de zomer een vraag indienen bij het Europees Hof van Justitie over het vrijhandelsverdrag met Canada. Dat moet oordelen over de rechtsgeldigheid van het akkoord. Indien dat niet het geval is, dreigt CETA in het water te vallen.