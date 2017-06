Europese ministers bereiken akkoord over online reisaanvraag voor derdelanders

De Europese Commissie had vorig najaar voorgesteld om een systeem als het Amerikaanse ESTA in te voeren. Daardoor zullen reizigers die geen visum nodig hebben voor een reis naar de Europese Unie voortaan wel een online reistoestemming moeten aanvragen. De aanvraag zou een tiental minuten in beslag nemen en vijf euro kosten.

Het zogenaamde Europese systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) moet de veiligheid in Europa versterken. Mensen die de Europese Unie illegaal willen binnenkomen of een veiligheidsrisico vormen, worden zo vooraf geïdentificeerd. De informatie die de aanvragers meegeven wordt automatisch aan een aantal databanken getoetst. Gaat er geen knipperlicht branden, dan wordt de reistoestemming enkele minuten na de aanvraag verleend.

Die is dan drie jaar geldig en kan voor meerdere reizen gebruikt worden. Duikt de naam van een aanvrager op in een databank, dan wordt de aanvraag manueel bekeken. Een eventuele weigering wordt binnen vier dagen overgemaakt. De ministers van Binnenlandse Zaken gaven vrijdag hun fiat voor de invoering van ETIAS.

Ze moeten wel nog een vergelijk vinden met het Europees Parlement. Bevoegd eurocommissaris Dimitris Avramopoulos sprak de hoop uit dat beide partijen tegen het jaareinde een akkoord zouden kunnen bereiken, maar dat kan nog een harde noot om kraken worden. In het halfrond bestaat er nogal wat bezorgdheid over de kostprijs en de impact op de privacybescherming.