Europese Commissie voorspelt tekort op Belgische begroting van 1,9 procent

Zonder bijsturingen zal de Belgische begroting eind dit jaar een tekort vertonen van 1,9 procent van het bbp. Dat voorspelt de Europese Commissie, die donderdag haar nieuwe economische vooruitzichten heeft voorgesteld. De regering-Michel mikt op een tekort van 1,7 procent.

De Commissie heeft haar prognose licht bijgesteld in vergelijking met midden februari. Toen ging ze nog uit van een tekort van 2,0 procent, nu spreekt ze dus van 1,9 procent. Tijdens de begrotingscontrole in maart engageerde de federale regering zich nog om het tekort te beperken tot 1,7 procent, maar volgens de Commissie zal ons land daar dus niet in slagen. In 2018 zou het tekort op 2,0 procent uitkomen. De staatsschuld wordt verder afgebouwd, stelt de Commissie ook vast. Eind 2016 bedroeg die 105,9 procent van het bbp, tegen eind 2017 zou de schuld naar 105,6 procent dalen, tegen eind 2018 naar 105,1 procent.

Met een begrotingstekort van 1,9 procent zit België een eind onder de toegestane drempel van 3 procent. Europa kijkt echter ook naar de schuldafbouw. Als die niet snel genoeg gebeurt, riskeert een land samen met de begrotingszondaars op het strafbankje terecht te komen. België bevindt zich al een tijdje in de gevarenzone, volgende week woensdag publiceert de Commissie het Belgische schuldrapport en weten we of ons land de bedenkelijke eer te beurt valt om als eerste in een 'excessive deficit procedure' terecht te komen omdat de schuldgraad te hoog blijft.

Licht optimisme over groei eurozone

De Europese Commissie toont zich iets optimistischer voor 2017 dan bij de vorige prognoses in februari. Toen ging ze uit van 1,6 procent groei in 2017. De verwachting voor 2018 is onveranderd. "De Europese economie is het vijfde jaar van herstel ingegaan", stelt de Commissie in een persbericht. "Het herstel bereikt nu alle EU-lidstaten. De tendens zal zich vermoedelijk dit en volgend jaar gestaag doorzetten."

Toch wijst de Europese Commissie op enkele onzekere factoren, zoals de brexit en het Amerikaanse economische en handelsbeleid. Voor Duitsland, de grootste economie van de eurozone, stelt de Commissie een economische groei voorop van 1,6 procent dit jaar en 1,9 procent in 2018.