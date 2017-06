Europees Parlement wil Chinese dumping strenger aanpakken

Het Europees Parlement wil strengere regels om dumpingpraktijken door niet-EU-landen aan te pakken. Bij antidumpingonderzoeken moet er rekening worden gehouden met de werk-, milieu- en andere standaarden van het exporterende land, terwijl bij het vastleggen van importheffingen het van geen tel mag zijn of het betrokken land de status van markteconomie heeft.

De tekst die dinsdag is goedgekeurd in de commissie Handel van het Europees Parlement gaat verder dan wat de Europese Commissie had voorgesteld. De maatregelen zijn vooral bedoeld om een vuist te kunnen maken tegen het handelsbeleid van China.

Toen China in 2001 tot de Wereldhandelsorganisatie toetrad, mochten de andere lidstaten het land 15 jaar lang beschouwen als een niet-markteconomie. Aan deze periode kwam in december vorig jaar een einde, maar onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten beslisten om zichzelf nog wat langer te beschermen tegen wat zij als de dumping van Chinese producten op hun markten beschouwden.

'We kunnen ons niet van de wereld afsluiten (...) maar het is ook naïef te denken dat iedereen de spelregels volgt', zegt Europarlementslid Sander Loones (N-VA). 'In Europa doen we grote moeite om competitief te zijn en jobs te creëren. Zo'n beleid kan alleen maar succesvol zijn als de EU haar handelsdefensie-instrumenten versterkt.' Over de nieuwe regels moet het parlement nog een akkoord vinden met de Europese lidstaten.