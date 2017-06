Bonden komen opnieuw op straat voor nieuw sociaal akkoord

De vakbonden van de socialprofitsector komen vandaag in Brussel op straat. Doorn in het oog dit keer: de Vlaamse regering legt een loonakkoord op tafel dat pas een loonsverhoging voorziet in 2020, de federale regering heeft volgens de bonden nog geen perspectief vooropgesteld. "Als signaal van een gebrek aan respect voor het personeel, kan dat tellen", aldus Jan Piet Bauwens van de socialistische bediendebond BBTK.

Vakbonden, werkgevers en de bevoegde Vlaamse en federale ministers zitten al sinds eind vorig jaar aan de onderhandelingstafel. Die 'stuurgroep' moet netelige dossiers zoals de federale plannen om de "rimpeldagen" (bijkomende verlofdagen voor werknemers vanaf 45 jaar, red.) deels af te schaffen, ontmijnen.

De bonden vragen ook een nieuw sociaal akkoord voor de sector, dat normaal gezien elke vijf jaar wordt afgesloten. Het laatste Vlaamse loonakkoord liep echter al af in 2015, op federaal vlak zijn de laatste jaren alleen "mini-akkoorden" gesloten, menen de vakbonden. Op Vlaams niveau is intussen een voorstel gedaan, maar dat voorziet pas een loonsverhoging vanaf 2020.

"Too little too late", aldus Bram van Braeckevelt van de liberale ACLVB. De bonden vrezen dat de regering-Bourgeois hiermee haar verantwoordelijkheid doorschuift naar een volgende legislatuur. Federaal blijft "enig ernstig engagement tot nu toe uit", meent BBTK-sectorverantwoordelijk Bauwens. "Na vijf maanden blinkt het onderhandelingsmandaat vooral uit in onduidelijkheid. Er is geen vooruitzicht op een meerjarenperspectief voor een nieuw sociaal akkoord", zegt ook de christelijke LBC-NVK.

Bedoeling van de actie van vandaag/donderdag is vooral om de federale regering wakker te schudden. Om 9 uur wordt een vakbondsdelegatie ontvangen op het kabinet van premier Charles Michel, vanaf 10 uur betogen de militanten aan het Brusselse Barricadenplein. Op 21 maart bracht een nationale betoging van de sector in de hoofdstad nog 14.000 mensen op de been. Nu gaat het volgens de bonden om een "kleinschaligere militantenactie".