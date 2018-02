Amnesty: 'Toestand van Belgische gevangenissen nog altijd problematisch'

Gevangenissen waren anno 2017 nog steeds overvol, faciliteiten waren er verouderd en er was onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen. Honderden gedetineerden met psychische ziektes of mentale handicaps verbleven in reguliere gevangenissen, met onvoldoende toegang tot medische zorgen of psychische therapie. In mei besloot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat de toestand waarin gedetineerden verkeerden schrijnend was. Afgelopen juli uitte het EHRM zijn bezorgdheid over de situatie van de gedetineerden, die als gevolg van verschillende cipiersstakingen nog verslechterde.

In september besloot het EHRM dat België de rechten van Michael Tekin, een gedetineerde met psychische problemen, had geschonden. Hij stierf in de gevangenis van Jamioulx op 8 augustus 2009 toen drie cipiers hem overbrachten naar een isolatiecel. Hij reageerde geagiteerd, de cipiers gebruikten een houdgreep, en de gedetineerde overleefde het niet. De rechtbank vond het optreden met de houdgreep van de drie cipiers 'onnodig en disproportioneel'. 'Belgische leiders moeten de schrijnende toestanden in de gevangenissen dringend zien op te lossen', aldus Wies De Graeve.

Daarnaast verwijst het Amnesty rapport naar een aantal andere Belgische werkpunten zoals het compensatiewet voor de slachtoffers van terrorisme: er werd niet snel genoeg gezorgd voor een volledige vergoeding. Bijgevolg kregen slachtoffers pas na een langdurig en zwaar proces toegang tot schadevergoeding.

