Zuidpoolijs smelt drie keer zo snel als vijf jaar geleden

Dat blijkt uit een studie van een internationaal team onderzoekers, die het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerde. De studie gebruikte 24 verschillende schattingen op basis van satellietgegevens.

Voor 2012 veroorzaakten warme oceanen een verlies aan ijs in Antarctica van 76 miljard ton per jaar. Daardoor steeg het zeeniveau ieder jaar 0,2 millimeter. Sindsdien is er een sterke toename geweest, een verdrievoudiging, waarbij het continent 219 miljard ton ijs per jaar verloor tussen 2012 en 2017. Ieder jaar stijgt het zeeniveau daardoor 0,6 millimeter.

De onderzoekers zeggen dat de ijslagen van Antarctica, een belangrijke indicator van klimaatverandering en een drijvende kracht achter de stijging van de zeespiegel, genoeg water bevatten om het zeeniveau wereldwijd te laten toenemen met 58 meter.

De resultaten zijn afkomstig van een groot klimaatonderzoek van 84 wetenschappers van 44 internationale organisaties. 'Lange tijd hebben we vermoed dat veranderingen in het klimaat van de aarde een impact hebben op de ijslagen aan de polen', zei professor Andrew Shepher, een leidende onderzoeker aan de Universiteit van Leeds.

'Het continent zorgt ervoor dat de zeeniveaus vandaag sneller stijgen dan op eender welk moment de voorbije 25 jaar. Dit moet een bezorgdheid zijn van regeringen waarin we vertrouwen hebben dat ze onze kuststeden en -gemeenschappen beschermen.'