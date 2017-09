Zijn orkanen met een vrouwelijke naam dodelijker dan mannelijke?

Orkanen met een vrouwelijke naam eisen meer dodelijke slachtoffers dan die met een mannelijke naam, de zogenaamde 'himmicanes'. Vermoedelijk worden ze door de bevolking als minder bedreigend ervaren. Dat beweerden wetenschappers in 2014 in een studie in het tijdschrift Proceedings van de Amerikaanse Nationale Academie voor Wetenschappen. De mensen zijn minder bereid voorzorgsmaatregelen te nemen en/of bijvoorbeeld evacuatierichtlijnen te volgen als het over vrouwelijke orkanen gaat. Het systeem van naamgeving moet herdacht worden, luidt de aanbeveling van de wetenschappers.

