Ze zijn er weer! 10 vragen over de nachten van de vallende sterren

1. Zijn Perseïden echt vallende sterren?

Nee. In de volksmond worden ze zo genoemd, maar het gaat om lichtflitsen van desintegrerende stof-, rots, en ijsdeeltjes. Elke zomer trekt de planeet Aarde door de Perseïden-meteorenzwerm: een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Vele stofdeeltjes, maar ook kleine rotsjes en stukjes ijs komen dan aan 60 km per seconde in botsing met de dampkring van de Aarde en veroorzaken op een hoogte van 80 tot 120 kilometer kortstondig een lichtstreep aan de hemel: een 'vallende ster' of meteoor. Die desintegreert volkomen en raakt dus gelukkig nooit het aardoppervlak.

...