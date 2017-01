Wetenschappers willen door nazi's bewonderd 'superrund' terugbrengen

De machtige oeros, de voorouder van het huidige, gedomesticeerde rund, leefde 250.000 jaar op de Europese grasvlakten tot ze in 1627 in Polen uitgestorven werd verklaard. De nazi's probeerden een gelijkaardige diersoort te kweken als onderdeel van hun Arische mythologie.

Volgens wetenschappers speelde de soort een sleutelrol in de bescherming van het ecosysteem van het continent, omdat ze voor omstandigheden zorgde waarin andere diersoorten konden floreren, en moet het mogelijk zijn om een vervanger voor de diersoort te creëren. Ze doen dat al sinds 2008 in het kader van het Tauros-project. 'We zien vooruitgang, niet alleen wat het uitzicht en gedrag betreft, maar ook op het vlak van de-domesticatie van de dieren', zegt Ronald Goderie, de oprichter van het Taurus Project aan CNN.

In samenwerking met 'Rewilding Europe' is ondertussen een vierde generatie van het dier, dat gekweekt werd uit een aantal hedendaagse soorten met een link met de oeros, uitgezet in gebieden in Spanje, Portugal, Kroatië, Tsjechië en Roemenië, waar het succesvol de strijd aangaat met wolven en andere roofdieren.

Nazi's

Volgens Goderie zal tegen 2025 de zevende generatie van de neo-oeros het dichtst mogelijk bij het origineel aanleunen.

Critici vinden de verrijzenis van de oeros niet meteen een goed idee. Het is immers niet duidelijk of er nog voldoende wildernis in Europa bestaat om het dier in los te laten. Ook kan de nieuwe mastodont een negatieve impact hebben op wilde of gedomesticeerde planten of dieren en kunnen ze het leven van mensen in gevaar brengen. Zo moest een Britse boer enkele van zijn 'oerossen' afmaken omdat ze dreigden hem te vermoorden, aldus The Independent.

Die specifieke soort, het Heckrund, was echter een creatie van de nazi's die daarvoor Spaanse gevechtsrunderen gebruikten. De Duitse broers Lutz en Heinz Heck probeerden immers in de jaren twintig en dertig de oeros terug te fokken, waarbij vooral het kenmerk aggresiviteit van belang was.