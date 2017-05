Wetenschappers ontdekken bijna volledig doorzichtige kikker

De kikker die deel uit maakt van het geslacht Hyalinobatrachium yaku of de glaskikkers, is amper 2 cm groot en leeft in het Amazonewoud in Ecuador. De bijzondere vondst werd gedaan door een team van wetenschappers onder leiding van ecoloog en bioloog Juan M. Guayasimin van de Universidad San Francisco de Quito in Ecuador.

De nieuwe kikkersoort leent zijn naam aan het word voor 'water' in de plaatselijke Kichwa-taal. Het kikkertje verschilt in een aantal zaken van de andere leden van het Hyalinobatrachium-geslacht, die ook gedeeltelijk transparant zijn. Zo heeft de soort een ander DNA, hebben de mannetjes een verschillend kwaakgedrag om vrouwtjes te lokken en is het doorzichtige gebied op de buik aanzienlijk groter waarbij de transparante huid tot aan de borststreek reikt end dus het hart is blootgesteld.

Ook het gedrag van de mannetjes verschilt van zijn soortgenoten. De toekomstige papa's zorgen voor de eitjes die het vrouwtje leg en beschermt hen tegen mogelijke gevaren tot ze uitkomen. Toch zijn er een aantal gevaren die zelfs het meest alerte mannetje niet kan voorkomen. Zo wordt de habitat van de kikker in het Amazonewoud bedreigd door de oliewinning, vervuiling en de aanleg van wegen.