Wetenschappers delen genadeslag uit aan klimaatontkenners

Na een evaluatie van een onderzoek uit 2015 in het vakblad Science concluderen onderzoekers dat wat leek op een 'pauze' in de klimaatverandering tussen 1998 en 2014 eigenlijk nooit gebeurd is.

De studie stelde dat de klimaatverandering vertraagde en zelfs tot stilstand was gekomen door de opslag van hitte op de bodem van de oceaan. De plotse verandering van het zoutgehalte en de dichtheid van het water in de Noord-Atlantische oceaan zouden de oorzaak zijn van dit effect. 'Wanneer zwaar water op licht water ligt, valt dat water zeer snel naar beneden en neemt het hitte met zich mee', aldus professor Ka-Kit Tung van de universiteit van Washington.

De Science-studie kreeg echter heel wat kritiek van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) omdat ze gebruik maakte van verkeerde meetgegevens. Zo werden de data van de meetapparatuur op boeien en op schepen bijeen gegooid wat een verkoelend effect had. In een rapport stelde de NOAA dat na correctie van de meetgegevens de oceanen op aarde zelfs opgewarmd waren en dat dat consistent was met de trend op lange termijn.

De Science-studie werd echter van groot belang omdat ze door Amerikaanse parlementsleden werd aangehaald om aan te tonen dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een leugen was.

Nu concludeert de wetenschappelijke gemeenschap in het vakblad Science Advances dus dat het rapport van de NOAAwel degelijk correct is. De bevestiging is van belang omdat NOAA ervan beschuldigd werd de gegevens te hebben aangepast omwille van politieke redenen.