VS-overheidsrapport: 2016 was warmste jaar ooit gemeten

Het rapport State of the Climate in 2016 stelt dat 2016 op een aantal punten recordpieken te zien gaf. De globale oppervlaktetemperatuur zat op een record, net als de zeetemperatuur, het niveau van het zeewater en de concentratie aan broeikasgassen.

Het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) houdt al 137 jaar gegevens bij, en werkt tegenwoordig met bijdragen van 500 wetenschappers uit 60 landen.

'Voor het derde jaar op rij', aldus het rapport, hebben we een recordjaar inzake warmte.

Dit rapport wordt gepubliceerd nadat de VS onder president Donald Trump beslist hebben om uit de klimaatakkoorden van Parijs te stappen. President Trump heeft zich verschillend over klimaatsverandering en de rol van de mens erin uitgesproken. Hij had het onder meer over wie opwarming als 'bedrog' (a hoax).

'Belangrijke indicatoren van klimaatsverandering bleven een trend volgen die consistent is met een opwarmende planeet', poneert daarentegen het rapport.

Zo wijst men erop dat voor het eerst het niveau van kooldioxide (CO2) hoger ligt dan 400 deeltjes per miljoen (het werd over 2016 gemeten als 402,9, 3,5 meer dan in 2015).

In dit geval gaan de vergelijkingen veel verder terug dan 137 jaar, aldus het rapport. In dit geval kan men ook vergelijken met wat in poolijs is terug te vinden. Op basis daarvan kan men zeggen dat we een recordniveau bereikt hebben over de voorbije 800.000 jaar, aldus het rapport.