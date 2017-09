Voedseltekort: hoe meer mensen, hoe minder biodiversiteit

Voor de allereerste keer in de geschiedenis van de mensheid neemt de hoeveelheid landbouwland op de aarde af. Sinds wij een goede 10.000 jaar geleden massaal de overgang maakten van zwervende jagers-verzamelaars naar territoriale landbouwers was er geen houden aan. Bijna de helft van de gematigde wouden (onder meer de West-Europese eikenbossen) en een kwart van de tropische wouden moesten er al aan geloven. Op het eind van de 20e eeuw was 38 procent van het landoppervlak van de aarde ingenomen door landbouw. Alleen woestijnen bleven gespaard van ontginning, en biotopen die om vooral klimatologische redenen ongeschikt zijn voor landbouw, zoals de taiga en de toendra.

