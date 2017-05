Vlaamse wetenschappers wekken energie op uit vervuilde lucht

"We maken gebruik van een klein apparaatje waarin twee kamers gescheiden worden door een membraan", zegt Sammy Verbruggen, onderzoeker aan Universiteit Antwerpen en KU Leuven. "Aan de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit een deel van de afbraakproducten. Dat waterstofgas kan worden opgeslagen en later als brandstof worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld nu al wordt toegepast in enkele waterstofbussen van De Lijn."

Luchtvervuiling afbreken

De onderzoekers spelen met hun ontdekking in op twee grote maatschappelijke noden: schone lucht en de productie van alternatieve energie.

De kern van de oplossing situeert zich ter hoogte van het membraan. Daar brengen de onderzoekers zogeheten nanomaterialen op aan. "Die katalysatoren zijn in staat om waterstofgas te vormen en luchtvervuiling af te breken", zegt Verbruggen. "In het verleden werden dergelijke cellen vooral gebruikt om waterstof te winnen uit water. We hebben nu ontdekt dat het ook kan, en zelfs efficiënter, met vervuilde lucht." Wat de uitvinding helemaal interessant maakt is dat het apparaat enkel belicht moet worden door de zon om het te doen werken.

"Op dit ogenblik werken we op een schaal van slechts enkele vierkante centimeter", zegt Verbruggen. "Op termijn willen we onze technologie graag breed toepasbaar maken. We werken ook aan het verbeteren van onze materialen, zodat we nog efficiënter kunnen gebruik maken van zonlicht om de reacties op te wekken."

Het onderzoek is verschenen in het vakblad over chemie en duurzaamheid ChemSusChem(IPS).