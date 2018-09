Vlaamse bushcrafter: 'De wildernis is goed voor je zelfvertrouwen'

Toen een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd voor de 55-jarige Nederlander Jos Brech, de man die verdacht wordt van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, was het helemaal niet zo zeker dat de man ook ooit gevonden zou worden. Brech is namelijk een ervaren bushcrafter die vaak maanden verdwijnt in de bossen van Europa, Tibet en Nepal. Toen hij vorige week in Spanje werd opgepakt, verbleef hij in een hangmat tussen twee bomen in het uitgestrekte woud rond La Encantada in centraal Catalonië, vlakbij een commune. Hij had enkel een rugzak bij met visgerei, boeken over eetbare en medicinale planten en wat gedroogd voedsel. Veel meer heeft een bushcrafter niet nodig om in zijn basisbehoeften te voorzien.

