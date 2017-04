Verbleking treft nu ook centrale deel van Groot Barrièrerif

Net zoals twaalf maanden geleden vlogen Australische wetenschappers per vliegtuig en helikopter over de 911 koraalriffen die samen het 2300 kilometer lange Groot Barrièrerif vormen. Opnieuw waren de resultaten onthutsend, zeggen ze.

Vorig jaar bleek vooral het noordelijke deel zwaar getroffen te zijn door verbleking. Nu stelden ze vast dat ook het middendeel er erg aan toe is.

Geen enkel vooruitzicht op herstel

Wetenschappers hopen doorgaans dat koralen zich herstellen als het zeewater opnieuw koeler wordt. Maar die hoop krijgt nu een forse knauw.

Doordat het noordelijke en centrale deel op elkaar aansluiten en zo kort na elkaar zwaar getroffen zijn, verkleint de kans op herstel drastisch, zeggen de onderzoekers. "Verbleekte koralen zijn niet noodzakelijk dode koralen, maar in het zwaar getroffen centrale deel houden we rekening met zwaar koraalverlies", zegt James Kerry, die aan beide onderzoeken meewerkte.

"Zelfs de snelst groeiende koralen hebben minstens tien jaar nodig om volledig te herstellen. Als je dus in twaalf maanden twee keer massale verbleking vaststelt, dan is er geen enkel vooruitzicht op herstel voor de riffen die in 2016 zijn getroffen."

Opwarming van de aarde

"De verbleking wordt veroorzaakt door recordtemperaturen die een gevolg zijn van de opwarming van de aarde", zegt professor Terry Hughes, directeur van het ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, die beide onderzoeken leidde.

Zelfs zonder El Niño, het klimaatfenomeen dat vorig jaar de temperaturen nog meer de hoogte in joeg, is het dit jaar opnieuw uitzonderlijk warm in de regio.

Het is al de vierde keer dat het Groot Barrièrerif zwaar wordt getroffen door verbleking: in 1998, in 2002, in 2016, en nu dus in 2017.

Bij het onderzoek vorig jaar bleken amper 68 riffen van het volledige Groot Barrièrerif - minder dan 7 procent - te ontsnappen aan een mindere of meerdere mate van verbleking.

Bij 316 riffen, vrijwel allemaal in het noordelijke deel, was sprake van ernstige verbleking, waarbij 60 tot 100 procent van het koraal was getroffen.

