Schade door dieren wordt lucratief: met meesjes valt plots geld te verdienen

Voor veel Vlamingen zijn dieren niets minder dan lastposten. De voorbije vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid jaarlijks 250.000 à 332.000 euro voor schade die dieren veroorzaakten aan landbouwers en andere burgers. De cijfers zijn bescheiden in vergelijking met wat de Nederlandse overheid uitbetaalt: in 2016 was dat liefst 21 miljoen euro.

