Sanctorum opent jacht op Schauvliege: 'Jagers krijgen subsidies om op een bedreigde soort te jagen'

Het is een paradoxale situatie. De patrijs is een akkervogel die in Vlaanderen dreigt uit te sterven, en toch worden er elk jaar bijna 20.000 exemplaren van de soort geschoten. Voor geen enkele bejaagbare soort is de discrepantie tussen dreigingsniveau en afschot zo groot. De jachtwetgeving is voor de patrijs, die ooit veel voorkwam in onze streken, achterhaald door de feiten.

...