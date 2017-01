's Werelds beruchtste orka overleden, oudste orka ter wereld vermist

Tilikum, de orka die wereldberoemd werd door de Amerikaanse documentaire 'Blackfish', is op 36-jarige leeftijd overleden. Dat heeft SeaWorld, het themapark uit Orlando (Florida), via Twitter meegedeeld.

We're saddened to announce the passing of Tilikum, a beloved member of the SeaWorld family for 25 years. -- SeaWorld (@SeaWorld) 6 januari 2017

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Daarvoor moet eerst een autopsie worden uitgevoerd op het zeezoogdier. Tilikum, die 25 jaar van zijn leven in SeaWorld doorbracht, leed wel al sinds maart 2016 aan een bacteriële longontsteking.

De orka is bekend omdat hij betrokken was bij verschillende incidenten die in totaal aan drie mensen het leven hebben gekost. In 1991 doodde hij in een biologiestudente die was uitgegleden en in het bassin was terechtgekomen waarin Tilikum samen met twee andere orka's zwom. In 1999 was hij verantwoordelijk voor de dood van een man die SeaWorld was binnengedrongen. In 2010 doodde hij ten slotte zijn trainer Dawn Brancheau.

De reeks incidenten inspireerde CNN in 2013 tot de documentaire 'Blackfish', waarin de gebeurtenissen nog eens uit de doeken werden gedaan. Maar de documentaire veroorzaakte vooral felle discussies over het gevangen houden van zeezoogdieren.

Granny

Daarnaast werd deze week ook bekend dat de oudste gekende orka ter wereld, genaamd J2, maar beter bekend onder de koosnaam 'Granny', vermist wordt. Wetenschappers vrezen dat ook zij overleden is. De leeftijd van Granny wordt geschat op 100 jaar.

Ze werd voor het laatst gezien op 12 oktober 2016 in Canadese wateren, waar ze met haar groep leeft. Onlangs spotten wetenschappers opnieuw haar groep, maar Granny was er niet meer bij.