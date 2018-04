Proces tegen Vlaamse regering vanwege lakse aanpak luchtvervuiling pas in 2019 behandeld

Het proces dat milieuorganisatie Greenpeace en de Antwerpse burgerbewegingen stRaten-Generaal en Ademloos hebben aangespannen tegen de Vlaamse overheid voor diens beweerde gebrekkige aanpak van de luchtvervuiling, wordt pas in juni 2019 behandeld. Dat melden de eisers maandag zelf. Zij reageren zelf uitermate teleurgesteld over dat lange uitstel en bereiden naar eigen zeggen andere acties en procedures voor. Zo zal er een klacht ingediend worden bij de Europese Commissie.

De Antwerpse burgerbewegingen stRaten-Generaal en Ademloos klagen de kwaliteit van het luchtsaneringsplan voor hun regio aan, en worden daarin gesteund door schrijver Jeroen Olyslaegers. De Vlaamse overheid moest van Europa zo'n plan publiceren omdat in Antwerpen volgens de officieel gerapporteerde cijfers de Europese normen voor ongezonde stikstofdioxide worden overschreden maar volgens de eisers schiet het plan schromelijk tekort. 'De zaak werd ingeleid en de eerst beschikbare zitting bleek donderdag 20 juni 2019 te zijn', zegt Thomas Goorden van stRaten-Generaal. 'Dat betekent dat er pas eind september 2019 een vonnis zou zijn. In de tussenliggende periode zullen, volgens cijfers van de EU, nog eens meer dan 2.000 mensen vroegtijdig overlijden in België aan de gevolgen van NO2-vervuiling, waarvan het grootste deel in Antwerpen en Brussel.'

'Hiermee krijgt de minister van Milieu een bijzonder cadeau van de minister van Justitie,' gaat de woordvoerder verder, 'ze zal nooit rechtstreeks verantwoording moeten afleggen voor haar wanbeleid.'

De organisaties laten het daar niet bij en zullen een klacht indienen bij de Europese Commissie. Ook bereiden ze andere, bijkomende procedures voor. Om die te financieren, zijn ze via crowdfunding wel op zoek naar 25.000 euro. 'Aan het begin van de zomer organiseren we ook een feest voor de ouders en kinderen die elke week in de omgeving van hun scholen protesteren tegen deze aanhoudende, rampzalige situatie', klinkt het nog.