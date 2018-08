Olie-industrie wil kustbarrière in Texas tegen klimaatverandering

Komt er dan toch een gigantische muur in de Verenigde Staten? De grote oliebedrijven vragen de Amerikaanse overheid een bijna 100 km lang netwerk van barrières volledig te financieren met belastinggeld aan de Golf van Mexico in Texas, van de grens met de staat Louisiana tot het zuiden van de stad Houston.

De 'kustmuur' moet de Texaanse kuststeden , belangrijke infrastructuur en delicate ecosystemen beschermen tegen de verwoestende kracht van orkanen, een gevolg van de klimaatverandering. Toevallig bevinden zich in het gebied ook de kroonjuwelen van de petroleumindustrie die een van 's werelds grootste concentraties van oliebedrijven vertegenwoordigen.

De kostprijs van de maritieme bescherming bedraagt minstens 12 miljard dollar. Eerder maakte de overheid al 3,9 miljard dollar vrij voor drie aparte, kleinere stormbarrières die enkele specifieke olieraffinaderijen in Port Arthur en in Freeport moeten beschermen.

Cynisch

Het idee voor de 'Ike-dijk', zoals het infrastructuurproject wordt genoemd, ontstond nadat er na de doortocht van orkaan Ike in Texas in 2008 grote hoeveelheden ruwe olie in de Texaanse wateren stroomden. Vorig jaar in augustus zette orkaan Harvey nog een kwart van de olieraffinaderijcapaciteit in het gebied tijdelijk op non-actief wat de gemiddelde benzineprijs in heel het land de hoogte injoeg.

Twee Republikeinse Senatoren, John Cormyn en Ted Cruz, die president Donald Trump eerder opriepen om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen, steunen het initiatief van de olie-industrie. Het voorstel wordt echter op nogal wat cynisme onthaald bij milieuactivisten. Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency bestaat immers zowat 65 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uit CO2 uit fossiele brandstoffen en de industrie.