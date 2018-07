Mysterie van de dag: waarom baden Japanse sneeuwaapjes in warmwaterbronnen?

De Japanse makaken (Macaca fuscata) of 'sneeuwaapjes', die het meest noordelijk leven van alle soorten van niet-menselijke primaten ter wereld, zijn wereldberoemd vanwege hun zin voor wellness. Ze baden namelijk als enige apensoort in warmwaterbronnen en trekken daarmee toeristen en fotografen van over de hele wereld aan. Vreemd, want de temperatuur van het water zou eigenlijk onaangenaam moeten zijn voor de apen...