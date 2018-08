Milieuwetten deden Amerikaanse luchtvervuiling flink afnemen

Uit het onderzoek, dat verschijnt in American Economic Review, blijkt dat strengere milieuregels in de voorbije decennia de Amerikaanse industrie hebben aangezet om veel minder te vervuilen. Tussen 1990 en 2008 daalde die luchtvervuiling met maar liefst 60 procent, terwijl de productie aanzienlijk steeg in dezelfde periode.

'In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw vreesde men dat Los Angeles, New York en andere steden ondraaglijke luchtvervuiling zouden kennen tegen het einde van de twintigste eeuw', zegt Joseph Shapiro, hoogleraar Economie en medeauteur van de studie. 'Maar in werkelijkheid is de uitstoot sterk teruggedrongen. Uit het onderzoek blijkt dat milieuregels en de verbetering van de productieprocessen die daarmee gepaard ging, een belangrijke rol hebben gespeeld in die vermindering.'

Shapiro en zijn collega Reed Walker analyseerden data over 1400 producten die door Amerikaanse bedrijven werden geproduceerd tussen 1990 en 2008. Die combineerden ze met gegevens over de vervuiling door de betrokken fabrieken in dezelfde periode. Zo konden ze de daling in de uitstoot toewijzen aan drie verschillende verklaringen: veranderingen in de output, verandering in het type product en veranderingen in de productiemethode.

Schoner productieproces

Uit die analyse blijkt dat de grootste daling van de vervuiling toe te wijzen is aan betere productiemethoden en niet aan een productiedaling of verandering van het soort producten. De betere productiemethoden deden de uitstoot van de grootste vervuilers krimpen, waaronder stikstofoxide, zwaveldioxide en koolstofmonoxide.

'Mensen nemen vaak aan dat de industrie minder uitstoot vandaag omdat er minder wordt geproduceerd, maar in werkelijkheid werd er in 2008 bijna een derde meer geproduceerd dan in 1990', zegt Walker. 'Ook wordt gezegd dat er meer schonere, high-tech producten gemaakt worden en dat 'vuile' productie verhuisd is naar Mexico of China. Maar uit onze analyse blijkt dat een veranderde productenmix geen groot deel van de verminderde uitstoot kan verklaren. Fabrieken maken nog steeds hetzelfde type producten, maar ze hebben belangrijke stappen genomen om dat op een schonere manier te doen.'

Vervolgens gingen de wetenschappers op zoek naar het motief voor die schonere productie. Ze keken onder meer naar de daling van handelstarieven en andere kosten, productiviteit en milieuwetgeving. Daaruit blijkt dat milieuwetgeving bijna verdubbelde tussen 1990 en 2008. De wetenschappers tonen aan hoe die toename de belangrijkste oorzaak zijn voor de daling van de uitstoot.