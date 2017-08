Lichtvervuiling bedreigt bestuiving planten

Het nachtelijke kunstlicht leidt ertoe dat planten minder vruchten produceren. Dat verlies wordt niet gecompenseerd door insecten die overdag aan het werk zijn, stellen de onderzoekers.

Ze verlichtten bloemen bij weilanden en constateerden dat die bloemen nog slechts een derde van het aantal insecten trokken. Dat heeft invloed op de vorming van vruchten en de vermeerdering van de plant, staat in de studie.

Steeds meer licht

In de afgelopen twintig jaar nam de lichtintensiteit sterk toe, vooral in woongebieden. 'Het is mogelijk dat insecten die gevoelig voor licht zijn, hier al zijn verdwenen', zegt onderzoeksleider Eva Knop. 'We hebben dit onderzoek uitgevoerd in een relatief donker gebied.'

De onderzoekers ontdekten dat bijna driehonderd verschillende insecten 's nachts de bloemen van ongeveer zestig planten bezochten op donkere plaatsen. Op de plaatsen waar verlichting was neergezet, nam het aantal bezoeken van bestuivende insecten met 62 procent af. Voor de verlichting werden LED-lampen gebruikt die ook voor straatverlichting worden ingezet.

Bijen

Het aantal bijen en andere bestuivende insecten die overdag hun werk doen, neemt wereldwijd af. Onderzoekers schrijven dat aan verschillende oorzaken toe, zoals ziekten, parasieten, pesticiden, klimaatverandering en verlies van habitat.

Het onderzoek laat zien dat nachtelijke bestuivers dezelfde planten bezoeken als insecten die overdag bestuiven. Waarom dat zo is, is niet bekend. De onderzoekers dragen als mogelijke verklaring aan dat de planten gezonder zijn dankzij de nachtelijke bestuivers en daarom meer voeding bieden voor insecten die overdag actief zijn.

Ook wijzen sommige onderzoeken erop dat insecten die 's nachts actief zijn, effectiever zijn in het bestuiven van planten.