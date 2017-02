Jaarlijks importeren we - al dan niet legaal - tienduizenden honden vanuit Oost-Europa. De handelaars stapelen de pups in te kleine en vaak vieze hokken op elkaar in vracht- of bestelwagens, al naargelang de grootte van de bestelling. Na een lange rit zonder drinkwater en gedrenkt in de uitwerpselen van de bovenbuur, komen ze in onze dierenwinkels terecht. Puppyhandelaars leveren wekelijks te jonge honden aan ons land, omdat we graag een klein hoopje dons en schattigheid kopen op een zelfgekozen moment. En als dat dicht bij huis of online kan, des te beter.

Delen Laten we eerlijk zijn: de hond is een consumptiegoed geworden

Helaas beseffen de meeste mensen niet wat ze kopen. Inderdaad, de meeste honden hebben een Belgisch paspoort op zak. Maar dat zegt niks. De Oost-Europese handelaars zijn zo goed in het vervalsen van paspoorten dat zelfs de beste dierenarts de echtheid ervan niet kan achterhalen. Ook de stickers in het boekje, die de inentingen bij de jonge honden garanderen, zijn uitstekende kopieën made in China. Om de prijs te drukken worden honden niet alleen op te jonge leeftijd - minder onderhoudskosten - ingevoerd, ook de inentingen zijn dus een besparingspost. Dat deze puppy's vaak bij de dierenarts belanden met infecties, kennelhoest en hondsdolheid - wat ook besmettelijk is voor mensen - is ook een domper op de feestvreugde. En als we helemaal pech hebben is ons koopje drager van de zeer besmettelijke ziekte parvo en sterft het na enkele weken.

De garantie van rashonden

Delen Ook bij veel rashonden gaat het de laatste jaren de verkeerde kant op

Het aantal mensen dat slechte ervaringen heeft met puppy's uit Tsjechië of Slowakije - waar bij ons de meeste importpups vandaan komen - blijft stijgen. Zij laten zich geen tweede keer vangen en overwegen daarom een duurdere aankoop: een raszuivere hond, al dan niet met stamboom. Maar biedt deze weloverwogen keuze een garantie op een gezonder huisdier? Niet altijd. Ook bij veel rashonden gaat het de laatste jaren de verkeerde kant op. Inteelt en erfelijke ziekten vieren hoogtij. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst veertig procent genetische afwijkingen vertoont. Om nog maar te zwijgen over de maakbaarheid van de dieren.

Sommige topfokkers hebben al jaren meer oog voor het uiterlijk van de hond dan voor zijn gezondheid. De mode bepaalt welke honden in de aanbieding zijn. Extreem platte neuzen, kleinere schedels, grotere ruggen. Veel hondenrassen ondergingen met de jaren een ware transformatie, waardoor ook de anatomische afwijkingen de pan uitzwieren. De Engelse en Franse buldoggen geraken steeds meer in ademnood en kunnen amper nog lopen. De hersenen van de cavalier king charles spaniël worden geplet door de ingekrompen schedel, waardoor het beestje zijn leven lang met hoofdpijn rondloopt. Over dierenmishandeling gesproken...

Hybride honden

En dan zijn er nog de designer dogs of hybride honden. Deze viervoeters zijn afstammelingen van twee zuivere hondenrassen. Voorbeelden zijn de puggle (mopshond x beagle) en de cockapoo (cocker spaniël x poedel).

Lees ook: Wetenschappers waarschuwen voor de gezondheid van mopshonden

De bekendste variant is ongetwijfeld de labradoodle. Inderdaad, voormalig president Barack Obama heeft er eentje. Veel bekende mensen hebben een designer hond, wat de vraag ernaar doet stijgen. Wat we met zo'n hond in huis halen is koffiedik kijken. Elk hondenras heeft immers zijn specifieke karaktertrekken en erfelijke afwijkingen. Wanneer we gaan mengen wordt het raden naar de uitkomst.

Delen Adopt, don't shop. In dierenasiels wachten duizenden honden op een nieuwe thuis.

Wie vandaag een hond koopt heeft dus een ruime keuze. Willen we niet al te veel geld uitgeven aan een hond, dan zijn pups uit een dierenwinkel een behandelbare piste. Altijd beschikbaar mét Belgisch paspoort. Of het beestje de eerste dagen overleeft en niet al te veel dierenartskosten met zich meebrengt, daar hebben we het raden naar. Trouwens, waarom denkt u dat dierenwinkels garanties bieden? Ziek of dood hondje, geen probleem. Binnen de zoveel dagen krijgt u een nieuw. Koopwaar dus....

Dan toch maar gaan voor de raszuivere honden en hopen dat ze geen anatomische of genetische afwijkingen hebben? Alleen voor de aankoop is het al diep in de buidel tasten. Of bent u meer van het avontuurlijke type en wilt u gaan voor een designer hond? Hoe we het ook draaien of keren, de hond is een consumptiegoed geworden. We importeren en produceren ze aan een recordtempo om de consument tevreden te houden. Wie toch voor de meest hondvriendelijke optie wil gaan: Adopt, don't shop. In dierenasiels wachten duizenden honden op een nieuwe thuis. Ze zijn altijd beschikbaar en u vindt er beslist eentje in uw buurt.