Kunnen we de noordelijke witte neushoorn nog redden?

Sudan, de laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn ter wereld, is dinsdag op 45-jarige leeftijd geëuthanaseerd in het Ol Pejeta natuurgebied in Kenia. Sudan sukkelde al een tijdje met ouderdomskwalen en was de laatste 24 uur erg achteruit gegaan. Hij laat twee familieleden achter, zijn dochter Najin en kleindochter Fatu, die de enige twee overlevenden van de diersoort zijn op aarde.

