Klimaatverandering doet zeeschildpadden massaal veranderen in vrouwtjes

Bij zeeschildpadden hangt het geslacht samen met de temperatuur van het zand waarin ze hun eieren leggen: hoe warmer het zand, hoe meer vrouwtjes uit het ei komen. In warmer zand worden ook meer jongen doodgeboren.

'Als de wereldwijde temperatuur zoals voorspeld met 2,6 graden Celsius stijgt tegen 2100, dan lopen veel zeeschildpaddenpopulaties het risico dat er veel jongen in het ei sterven en er alleen vrouwtjes worden geboren', staat in de vakpublicatie Current Biology.

Groot Barrièrerif

Bij de groene zeeschildpad, een van de belangrijkste zeeschildpadsoorten, is de situatie nu al dramatisch, stelde een team onder leiding van de Amerikaanse oceaandienst NOAA vast. Op de minder warme zuidelijke stranden van het Groot Barrièrerif is het overwicht van vrouwelijke jongen gematigd: ze zijn goed voor 65 tot 69 procent van alle jongen.

Maar bij de ongeveer 200.000 zeeschildpadden die op de warmere noordelijke stranden van het rif geboren worden, is de verhouding helemaal scheefgetrokken: maar liefst 99 procent van de jongen is vrouwelijk. Bij de volwassen exemplaren in die zone is ook al 86 procent al vrouwelijk.

De soort dreigt daardoor uit te sterven, besluiten de onderzoekers. 'Door onze resultaten te combineren met temperatuurdata zien we dat de zeeschildpadkolonies in het noorden van het Groot-Barrièrerif al meer dan twee decennia hoofdzakelijk vrouwtjes produceren en dat een volledige feminisering in de nabije toekomst mogelijk is.'