Klimaatrapport gelekt: 'VS voelt nu al gevolgen van klimaatverandering'

De gemiddelde temperaturen in de Verenigde Staten zijn snel en spectaculair gestegen. De voorbije decennia waren de warmste in 1.500 jaar, blijkt uit een voorlopig rapport van de federale overheid in de VS, waarover de New York Times dinsdag bericht.

'De Amerikanen ervaren tegenwoordig de gevolgen van de klimaatverandering', zegt het rapport, dat opgesteld werd door dertien agentschappen en gelekt werd uit vrees dat president Donald Trump het zal begraven nog voor het publiek wordt.. De administratie van president Trump keurde het rapport immers niet goed.

Het document spreekt de beweringen van Trump en zijn regering tegen. Zij houden vol dat het niet bewezen is dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, schrijft de New York Times. Het rapport vindt daarentegen geen enkele andere verklaring voor de temperatuurstijging dan de activiteiten van de mens. Ook natuurlijke cyclussen worden uitgesloten.

Het ontwerprapport, onderdeel van een nationale evaluatie van de klimatologische omstandigheden in de VS, wordt om de vier jaar opgesteld. De Nationale Academie voor Wetenschappen heeft het ondertekend.

The Washington Post kon het derde ontwerprapport inkijken. In het Witte Huis ligt momenteel het vijfde ontwerprapport op tafel. Het verschil tussen beide is minimaal.

Klimaatakkoord van Parijs

De VS bevestigde vrijdag formeel aan de Verenigde Naties dat het zich wil terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei wel dat het bereid blijft tot onderhandelingen.

Trump, trouw aan zijn verkiezingsbeloftes, kondigde op 1 juni aan dat de VS zich terugtrekt uit het akkoord, dat 195 landen in december 2015 ondertekenden in Parijs. Trump beweert dat het nefast is voor de Amerikaanse economie. Hij sloot evenwel niet uit dat zijn land zich opnieuw aansluit bij het akkoord na heronderhandelingen, of dat er een 'nieuw akkoord' uit de bus komt in het voordeel van de VS. Het klimaatakkoord beoogt om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden Celsius.

Zeg niet 'klimaatverandering', maar wel 'weerextremen'

Ondertussen kon de Britse krant The Guardian beslag leggen op e-mails waarin het Amerikaanse ministerie van Landbouw geadviseerd wordt om de term 'klimaatverandering' niet meer te gebruiken, maar te vervangen door 'weerextremen'.