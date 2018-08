'Jaren 2018 tot 2022 worden abnormaal warm'

Wetenschappers hebben gebruik gemaakt van een nieuw klimaatmodel om te voorspellen dat de jaren 2018 tot 2022 'abnormaal warm zullen worden met een grotere kans op extreme temperaturen'. 'Het huidige klimaat heeft een grote kans om de komende vijf jaar een warmere dan normale periode te bereiken bovenop de trend van de globale opwarming' klinkt het in het rapport van Britse en Nederlandse wetenschappers gebaseerd op een probabilistisch voorspellingsmodel.

Volgens het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications, zal die ontwikkeling de huidige langetermijntrends van de opwarming van de Aarde versterken.

De voorspelling komt er na een zware en langdurige hittegolf in het noordelijk halfrond. De onderzoekers zeggen dat ze een statistisch model hebben ontwikkeld dat betrouwbare voorspellingen van de wereldwijde gemiddelde lucht- en zeetemperaturen in een paar honderdsten van een seconde op een laptop kan maken. Het houdt rekening met externe krachten die van invloed zijn op de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de Aarde, zoals broeikasgassen en aerosols, die bepaalde socio-economische scenario's volgen, evenals natuurlijke variabiliteit, wat dan weer moeilijker te voorspellen is, klinkt het in een verklaring.

Klassieke voorspellingssystemen geven uitgebreide klimaatgegevens in een enkele voorspelling, maar zijn duur vanwege de behoefte aan supercomputers. Het systeem kan worden aangepast om andere klimaatmaatregelen te voorspellen, zoals neerslag, en om zich te focussen op verschillende regio's, aldus de onderzoekers.