'In de natuur Grote Liefde zoeken is geen goed idee. De natuur is meestal dodelijk pragmatisch'

Als bioloog word je geconfronteerd met de vreemdste vragen. Dit weekend zond de radiozender Klara een vier uur durend programma uit van een programmamaakster voor wie het haar allerlaatste opdracht was. Het was met ander woorden haar zwanenzang. Het programma werd geschraagd door composities uit de liederencyclus Schwanengesang van de componist Franz Schubert. De programmamaakster wenste van een bioloog te weten of de term 'zwanenzang' een biologische basis heeft.

...