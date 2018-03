In beeld: op de vlucht voor het moderne leven

De Dode Zee is stervende. De zoutrijke wateren van het laagst gelegen meer ter wereld verdwijnen aan een tempo van meer dan één meter per jaar omdat de natuurlijke bronnen die via de Jordaan van Libanon naar Syrië vloeien afgeleid worden voor drinkwater en landbouw. Maar tegelijk ontstaat er op het noordelijke strand Metzoke Dragot nieuw leven in de vorm van kluizenaars die op zoek zijn naar spiritualiteit. Ze slapen in hutjes van takken en oude lakens om zich te beschermen tegen de brandende zon. Vaak leven ze van de goedheid van vreemden die hen wat voeding geven. 'De helft van de wereld is hi tech, ik ben met de andere helft', zegt de 60 jaar oude Mark die al tien jaar op het strand leeft zonder elektriciteit. Zijn mobiele telefoon heeft hij weggegooid. De Amerikaanse Jade, een voormalige brandweervrouw uit New York, kwam er terecht voor de therapeutische kenmerken die geassocieerd worden met de mineralen uit de Dode Zee. Ze woont er nu al een jaar. 'Ik heb een diepe genezing en vrede gevonden, en fantastische energie', zegt ze. 'Dit is mijn leven. Ik ga niet weg.'