Hoe bioloog Ivan Janssens de wereld wil redden: 'We moeten van CO2 een grondstof maken'

Sommige mensen hebben de gave om in één grote beweging een hele reeks problemen aan te pakken. Na een gesprek met bioloog Ivan Janssens van de Universiteit Antwerpen krijg je het gevoel dat de wereldwijde milieuproblematiek, inbegrepen de klimaatopwarming, geen onoverkomelijke hindernis is. De situatie is niet uitzichtloos. Aan de hand van grafieken uit recente publicaties in wetenschappelijke topvakbladen - waarvan hij meestal een van de auteurs is - baant Janssens zich een weg uit de problemen. Er is maar één grote vereiste: de mens moet de manier waarop hij produceert en consumeert omgooien. Meer is het niet.

...