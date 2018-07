Grootste kolonie koningspinguïns krimpt met 90 procent

De kolonie op Île aux Cochons, halfweg tussen Afrika en Antarctica, staat al sinds de jaren 1960 bekend als de grootste kolonie van koningspinguïns ter wereld. Op haar hoogtepunt telde ze meer dan 500.000 broedparen.

Satelliet

Maar door de moeilijke bereikbaarheid werd de locatie sinds 1982 niet meer door wetenschappers bezocht. Onderzoekers van het Centre d'Études Biologiques de Chizé in Frankrijk maakten daarom gebruik van gedetailleerde satellietbeelden om de omvang van de kolonie in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de kolonie in de voorbije dertig jaar met maar liefst 88 procent is gekrompen.

Uit het onderzoek blijkt dat de daling eind de jaren 1990 is begonnen, tegelijk met grote temperatuurschommelingen in de Antarctische Oceaan als gevolg van het klimaatfenomeen El Niño. Eerder onderzoek had al vastgesteld dat die temperatuurschommelingen nefast uitpakten voor een andere, kleinere kolonie op 100 kilometer van Île aux Cochons.

Omvang

Wetenschappers vermoeden dat ook de omvang van de kolonie in het nadeel van de dieren speelt. Hoe groter de populatie, hoe heviger de concurrentie tussen individuen, waardoor de groei van alle leden in de groep vertraagd wordt. Als er gebrek aan voedsel is, kan die grote omvang het effect versterken en een verrassend snelle en dramatische daling van het aantal dieren veroorzaken.

De wetenschappers denken ook aan mogelijke ziekte: de vogelcholera houdt momenteel lelijk huis onder zeevogels op andere eilanden in de regio, zoals de albatrossen en pinguïns.

Toch kan geen van beide verklaringen de teloorgang op zo'n schaal verklaren. Ze hopen daarom binnenkort een veldonderzoek te kunnen organiseren met hulp van de Franse overheid.