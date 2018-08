'Gebruik Antwerpse ruien voor opvang van regenwater'

Een van de mogelijkheden die het Antwerpse stadsbestuur laat onderzoeken in het kader van een nieuw Waterplan, is het gebruik van de 8 kilometer lange ondergrondse ruien voor de opvang van regenwater. Dat bevestigt schepen van Publiek Domein Ludo Van Campenhout (N-VA) bevestigt het nieuws. Het Waterplan moet Antwerpen op termijn beter wapenen tegen periodes van droogte.

'Antwerpen heeft eigenlijk genoeg water: er is veel grondwater en over het hele jaar heen valt er voldoende regen', zegt Van Campenhout. 'Het probleem is dat bijvoorbeeld bij hevige regenval het overtollige water meteen in de riolering verdwijnt. We zouden dat meer moeten bufferen om tijdens een droogte voor onze vijvers en bomen te gebruiken.'

Ook buiten het historische centrum, waar geen ruien liggen, zouden er voldoende locaties zijn om regenwater tijdelijk op te slaan. Het toeristische gebruik van een klein deel van de ruien zou overigens niet in het gedrang komen, dankzij het plaatsen van schotten. Ook het bemalen van grondwater op werven en - permanent - bij grote gebouwen kan volgens Van Campenhout gebeuren op een manier die toelaat om het water elders te gebruiken. 'Misschien is er dan wel nog een zuivering nodig, maar daarvoor bestaan tegenwoordig al mobiele installaties dus dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn', stelt hij.

Bij nieuwe projecten wordt nu sowieso al beter aan watercaptatie gedaan, klinkt het nog. Het Waterplan, waar ook Aquafin en watermaatschappij Water-Link aan meewerken, zou begin 2019 klaar moeten zijn. (