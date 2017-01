Factchecker: 'Tegen 2050 zullen de oceanen meer plastic dan vis bevatten'

Om te illustreren 'hoe onze wegwerpcultuur ons paradijs verandert in een kerkhof', trok journalist Nick Paton Walsh voor de Amerikaanse nieuwszender CNN naar Midway, een atol pal in het centrum van de zogenoemde Great Pacific Garbage Patch, de gigantische, door stromingen gevormde vuilnisbelt die in het Noorden van de Stille Oceaan drijft. De belt staat bekend als 'plasticsoep' en symboliseert de funeste impact van de mens op de aarde. Terwijl Walsh op het idyllische strand van Midway staat, droomt hij weg - tot hij naar beneden kijkt, en een motorhelm, het hoofd van een etalagepop, het handvat van een paraplu en een sandaal aan zijn voeten ziet liggen. 'Als we zo door...