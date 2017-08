Factchecker: 'Als we zo voortdoen, staat er over 300 jaar geen enkele boom meer op aarde'

'We zijn onze planeet aan het vernielen', zei professor ingenieurswetenschappen (VUB) Clement Hiel onlangs in de laatste aflevering van Touché (Radio 1). 'Concreet? Als we zo voortdoen, staat er over driehonderd jaar geen enkele boom meer.' Hiel woont al dertig jaar in de VS. Intussen runt hij een bedrijf, maar jarenlang was hij een vooraanstaand ingenieur bij de Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA. Het vooruitzicht is 'angstwekkend', zegt hij. 'Politici moeten de visie hebben om een paar honderd jaar vooruit te kijken. We moeten onze CO2-uitstoot drastisch doen dalen, en zo snel mogelijk overschakelen op groene energie.'

...